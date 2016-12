Wetenschap verklaart: waarom de tijd zo snel gaat als het plezant is

© Thinkstock.

De examenperiode sleept zich immens traag voort, maar een leuk feestje is in een flits voorbij. Ook al weten we rationeel dat de klok altijd even snel tikt, soms lijkt ze toch een stuk sneller te gaan, en vooral dan als het plezant is. De wetenschap verklaart nu ook waarom dat zo is.

Neurowetenschappers uit Portugal bogen zich over het vraagstuk: waarom hebben mensen soms een subjectieve visie op tijd? Om dit na te gaan, trainden ze verschillende muizen maandenlang en leerden hen tijd inschatten. De dieren kregen twee verschillende knoppen, en moesten dan inschatten of de tijd tussen twee pieptonen langer of korter was dan 1,5 seconden.



Tijdens het experiment werden de muizen ook op neurologisch vlak in de gaten gehouden. Met de techniek van fotometrie werd nagegaan welke delen van het brein werkten tijdens de tijdsinschatting.



Gestimuleerd brein

Wat bleek? Hoe meer hersenactiviteit plaatsvond, hoe meer de tijd voor de muizen sneller leek te gaan. "En als we hun neuronen nog meer stimuleerden, ging de tijd nog sneller voor hen." Was hun brein niet echt druk bezig, dan leek de tijd trager te gaan.



Het ziet er dus naar uit dat de tijd voor ons sneller gaat als ons brein hard aan het werk is, en dat de klok trager tikt als we niets hebben om ons bezig te houden. De wetenschappers benadrukken echter dat het om een interpretatie gaat. "Het is niet alsof de muizen ons kunnen vertellen wat ze echt voelen, we kijken gewoon naar de data die we verzamelen." Maar wie weet kunnen we ooit ons tijdsbesef zo aanpassen dat een vlucht van 12 uur in een oogwenk voorbij is, maar onze vakantie net een weekje langer lijkt te duren.