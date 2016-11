Stressniveau Belgische werknemers schiet hoogte in

bewerkt door: redactie

25/11/16 - 10u32 Bron: Belga

© thinkstock.

stress Het gaat de slechte kant uit met het stressniveau van de gemiddelde Belgische werknemer. Dat is de conclusie van HR-dienstenverlener SD Worx na een enquête bij 2.500 werkenden. Iets meer dan 30 procent van hen geeft aan stress van een "onaanvaardbaar niveau" te ondervinden op het werk, tegenover 26,5 procent in 2009.

Het energiepeil hangt sterk samen met de algemene jobtevredenheid, de groeimogelijkheden en de erkenning die men krijgt.

SD Worx voert sinds 2009 elk jaar dezelfde enquête uit. Werknemers kunnen op een schaal van 1 tot 10 aangeven hoeveel stress ze ondervinden op het werk. De 30,8 procent werknemers die stress van een "onaanvaardbaar niveau" ondervindt, vulde een score van 1 tot 5 in, legt onderzoeker Lorenzo Andolfi uit. "Er zijn dus wel nuanceverschillen in die categorie. Als we kijken naar de extréém slechte scores, dan gaat het om ongeveer 7 procent van de ondervraagden".