Kijk jij te lang in iemands ogen? De etiquetteregels van oogcontact

23/11/16 - 15u30

Mensen die makkelijk oogcontact maken, komen slimmer en competenter over volgens een onderzoek van de faculteit psychologie aan Northeastern University in Boston. Over oogcontact valt echter wel wat te zeggen, want te lang in iemand zijn ogen kijken, komt eng over. Door te weinig oogcontact lijk je dan weer verlegen en mensenschuw. Zo maak je op de juiste manier oogcontact.

Tijdens een gesprek maak je ideaal gezien ongeveer 60 à 70% van de tijd oogcontact. Het loopt eigenlijk mis van zodra je meer of minder oogcontact maakt.



Te veel of te weinig

Iedereen heeft wel al eens een gesprek gevoerd met iemand die te veel oogcontact maakt. Je voelt je aangestaard, ongemakkelijk en het komt zelfs eng over. Iemand die te weinig oogcontact maakt, kan je dan weer het gevoel geven dat je niet interessant bent, wat beledigend overkomt. Of je komt zelf over alsof je heel introvert bent en zelfs mensenschuw.



Vaak weten mensen echter helemaal niet dat ze te weinig of te veel oogcontact maken, omdat dat moeilijk voor jezelf te beoordelen is. Kijkt je gesprekspartner minder dan een derde of meer dan twee derde in je ogen? Maak hem of haar dan bewust van.



Onafgebroken staren

Iemand onafgebroken aanstaren wil dan weer zeggen dat je iemand op een romantische manier wel ziet zitten, of je wil de persoon net agressief uitdagen. Besef dus wat je daarmee uitstraalt. In bepaalde culturen rond de Middellandse zee, straal je er dan weer intense vriendschap mee uit.



Verschil mannen en vrouwen

Verder is het ook belangrijk om te weten dat oogcontact voor mannen en vrouwen nét iets anders werkt in de persoonlijke sfeer. Wanneer vrouwen iets intiem willen vertellen, maken ze net sneller oogcontact omdat ze zich zo beter begrepen voelen. Mannen vermijden over het algemeen net oogcontact dan, omdat ze dat als bedreigend ervaren.