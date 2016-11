Android of iPhone? Wat je smartphone over jou vertelt

Door: ND

Loop jij rond met de nieuwste iPhone, of ben je eerder een Android-liefhebber? Dat zegt volgens psychologen heel wat over wie jij bent. Androidgebruikers zouden eerlijker zijn, terwijl fans van iPhone dan weer extraverter zijn. Kan jij je vinden in je "smartphone persoonlijkheidstype"?

Wetenschappers van Lancaster University en University of Lincoln analyseerden de profielen van zo'n 500 smartphonegebruikers. Op basis daarvan konden ze een persoonlijkheidsprofiel opstellen dat bij elk type smartphone paste.



Gebruikers van een iPhone zijn over het algemeen jonger en de kans is dubbel zo groot dat het vrouwen zijn. Ze zijn extraverter, zien hun smartphone meer als een statusobject en hebben minder interesse in apparaten waar de meeste mensen wel oog voor hebben.



Androidgebruikers zijn dan weer ouder en vaker mannen. Ze zijn eerlijk, aangenaam en minder snel geneigd om regels te overtreden om daar persoonlijk voordeel uit te halen. Ook zijn ze minder geïnteresseerd in luxe en status.

