De ontroerende reden achter deze fotoreeks met slechtziende katten

Door: redactie

16/10/16 - 14u30 Bron: Bored Panda

© Casey Christopher / Instagram Milo's Sanctuary.

Op zoek naar een nieuw huisdier? Dan gaat je voorkeur waarschijnlijk uit naar een schattige kitten, in plaats van een verwaarloosd dier uit het asiel. Begrijpelijk, maar ook tragisch, zo vindt kattenfotograaf Casey Christopher uit Los Angeles. In een prachtige fotoreeks met blinde en slechtziende katten wil ze de aandacht vestigen op dit probleem.

Casey Christopher is een fotografe uit Los Angeles, die vaak foto's neemt van katten voor verschillende asielen. Het viel haar op dat er daar steeds meer blinde en slechtziende katten verblijven die maar geen thuis vinden. Dat inspireerde haar om een fotoreeks te maken over deze onterecht achtergelaten diertjes.



Met deze foto's hoopt ze niet alleen mensen aan te moedigen om ook dit soort katjes te kiezen in de zoektocht naar een huisdier, ze hoopt ook dat we er met een andere blik naar kijken. Hieronder vind je een selectie van Caseys foto's met blinde en slechtziende katten. De officiële fotoreeks vind je op Bored Panda, meer poezenplaatjes zie je op het Instagramaccount van Casey.