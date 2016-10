Wetenschappelijk verklaard: waarom we dol zijn op de herfst

© Unsplash.

Het vallen van de bladeren, een kopje warme thee en dikke wollen sjaals: jong en oud, groot of klein, iedereen is dol op de herfst. Maar hoe komt het eigenlijk dat we allemaal reikhalzend uitkijken naar laagjeskleding en heerlijk cocoonen op de bank?

Om onze voorkeur voor de herfstmaanden te achterhalen, moeten we teruggaan tot in onze kindertijd, verklaart professor in de sociologie Kathryn Lively. "Al van jongs af aan hebben we geleerd om de herfst te associëren met positieve veranderingen," legt ze uit. "In de herfst moeten kinderen terug naar school, en dat betekent: nieuwe schoolspullen en kleren, maar ook je vriendjes terugzien, heel spannend en leuk allemaal." Een nieuwe start, dus. En zo wordt de herfst een soort van mijlpaal, een schone lei.



Maar de herfst heeft ook iets troostends, vertelt Lively. Je haalt je dikke truien boven, warme fleecedekentjes en maakt 's avonds warme soep klaar. "Vanuit een sociologisch perspectief hangen onze emoties samen met de gebeurtenissen in een bepaald seizoen." En laten herfst en winter net boordevol gezellige dagen zitten: van de herfstvakantie tot sinterklaas en kerstmis. "De herinneringen aan die dagen met onze dierbaren geven het idee dat we van de herfst hebben mee vorm," legt Lively uit. "En dus geeft de herfst ons een extra speciaal gevoel."



Kan jij niet wachten om van die Pumpkin Spice Latte te sippen en je gloednieuwe warme sjaal om je schouders te slaan? Dat is dus volledig normaal.