Zo zien dromen bij blinde mensen eruit

12/10/16 - 19u30 Bron: Science of Us

Dromen zijn erg visueel, en als we je vragen naar de laatste droom die jij je herinnert, is de kans groot dat je beelden omschrijft. Hoe zit dat dan met blinde mensen en dromen? Zien zij ook beelden, of dromen ze helemaal niet? Science of Us klaart het uit.

Als je geen beelden hebt om uit te putten bij het creëren van dromen, dan is het brein aangewezen op andere prikkels om een droomwereld te creëren. "Onze dromen zijn gebaseerd op onze herinneringen. Iemand die nooit heeft kunnen zien, zal zijn zicht ook niet gebruiken bij het dromen," zo wordt uitgelegd op de website van University of Illinois.



YouTuber Tommy Edison, die al blind is sinds zijn geboorte, legt het als volgt uit: "Mensen komen in mijn dromen voor op de manier waarop ik ze ken," zegt Tommy. "Als ik jou zou tegenkomen in een droom, zou ik je stem herkennen en het parfum dat je draagt. Mijn dromen bestaan uit geuren, geluiden, smaken en gevoelens."

Visuele herinneringen Heb je toch ooit kunnen zien in je leven en ben je later pas blind geworden? Uit een onderzoek uit 2014 van het magazine Sleep Medicine blijkt dat je zelfs dan ook eerder droomt met de andere zintuigen, zoals gehoor, tastzin, reuk en smaak.



Toch kunnen mensen die een paar visuele herinneringen hebben die ook zien terugkomen in hun dromen, waarbij ze de gaten opvullen met hun eigen verbeelding. "Mensen die ik pas ontmoet heb sinds ik blind ben geworden, verschijnen vaag in mijn dromen of ik verzin er zelf een gezicht bij," legt een ondervraagde uit. Kenmerkend aan die visuele herinneringen is wel dat ze vervagen met de tijd, en zeldzamer of minder helder worden.