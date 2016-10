Vind jij de naakte vrouw op deze foto's van monumenten?

Door: ND

11/10/16 - 20u00 Bron: Lindanieuws

Trina Merry is een kunstenaar uit New York die voor haar werken bodypaint combineert met fotografie. In de "Camouflage Series", een reeks foto's van beroemde monumenten zoals het Colosseum, de Brooklyn Bridge of de Big Ben, "verstopt" ze naakte modellen door hen in dezelfde kleuren te bodypainten als de omgeving. Soms opvallend, dan weer heel subtiel. Vind jij de modellen terug?