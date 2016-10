Eerste hulp bij poseren: zo hou je best je handen op een foto

Door: redactie

De kunst van de selfies heb je met een beetje geluk intussen onder de knie. Maar wat met foto's waar je helemaal op staat, en vooral: wat doe je met je handen, die altijd slungelig rond je lijf lijken te hangen op kiekjes? Deze 5 elegante poses lossen dat probleem voor je op. Say cheese!

1. Speel met je haar Dé truc om de aandacht af te leiden van een paar onhandige armen? Strijk je haar achter je oor of speel met een lok tijdens het fotograferen. Het belangrijkste punt op de foto wordt zo verschoven naar je gezicht, waardoor niemand nog kijkt naar die handen.

Zo lang staan Vlaamse mannen 's ochtends voor de spiegel UGG mood #myclassicstyle #thisisugg #lizzy

2. Hou iets vast Grijp met één hand naar die favoriete clutch die zeker ook mee op de foto mag, of hou een cocktail in de hand. Drankjes werken altijd, dus koffies, limonades of glazen wijn kunnen ook. Hou het attribuut niet té krampachtig vast, want je lichaamstaal moet ontspanning en comfort uitstralen, niet de angst om iets te laten vallen.

3. Een hand in de zak De nonchalante maar krachtige pose, die verkrijg je door één hand in je zak te steken. Sta rechtop met één been een klein beetje voor het andere. Grabbel dan met je hand in je zak, alsof je iets belangrijks zoekt.

De andere hand kan je desgewenst nog gebruiken om je handtas mee vast te houden.

4. In beweging Is het je al opgevallen dat bloggers of fervente Instagrammers vaak in beweging zijn als ze helemaal op de foto staan? Wandelen zorgt ervoor dat je handen iets te doen hebben, terwijl je lichaam tegelijkertijd in een flatterende, afslankende hoek komt te staan. The book is still going strong! Thank you Powerteam & Powerfoodies! #beststeller LUVVVVV @anne_timmer