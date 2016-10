Herfstdipje? Zo wapen je jezelf tegen de seizoensblues

Door:

De dagen worden korter, de uurtjes zon schaarser en samen met de temperaturen heb je misschien al gemerkt dat ook je humeur af en toe wat sneller daalt. Niks om je zorgen over te maken, want de wetenschap heeft een verklaring voor die seizoensgebonden blues, inclusief tips om de symptomen in te perken.

Er zijn verschillende biologische en psychologische redenen waarom ons humeur samen met de seizoenswissel een verandering doormaakt. Een grote factor daarin, zo legt professor psychologie Kathryn A. Roecklein uit aan The Huffington Post, is daglicht. "Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de lengte van de dag, die korter is in de winter en langer in de zomer, de hoofdreden is waarom de seizoenen ons gemoed beïnvloeden."

Verstoorde innerlijke klok Te weinig daglicht verstoort de aanmaak van gelukshormoon serotonine "De innerlijke klok in je lichaam registreert de veranderingen van daglengte," legt Roecklein verder uit. Die circadiaanse klok is de interne timer in ons lijf, die vertelt wanneer we moe zijn en wanneer we moeten opstaan. Ze speelt ook een grote rol in andere systemen in ons lichaam, zoals het vrijgeven van hormonen, lichaamstemperatuur regelen, je metabolisme en je humeur. Als er minder licht is gedurende de dag, worden sommige van die systemen in ons lichaam verstoord.



Minder serotonine, meer melatonine

Eén van die verstoorde systemen is ons humeur. Er is een studie die bewijst dat sommige mensen minder serotonine produceren in de donkerste maanden van het jaar, het zogenaamde gelukshormoon dat normaal gezien bijdraagt tot een gevoel van tevredenheid. Ander onderzoek ziet een verband tussen weinig licht en het produceren van melatonine, het hormoon dat ons slaperig maakt. Ook productie van stresshormonen kan door weinig zonlicht aangewakkerd worden. Hoeveel hinder je hier van ondervindt is sterk persoonsgebonden.