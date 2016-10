Een vreemde vraagt hoe hij kan helpen. Wat zou jij antwoorden?

Een vriendelijke Londenaar die een hele dag anderen helpt, doet harten over de hele wereld smelten. Wiskundeleraar Joe stelde aan tientallen mensen de vraag: "Kan ik je ergens mee helpen?", het ontroerende antwoord van velen zie je in dit filmpje.

De meeste mensen kijken eerst bedenkelijk bij zijn vraag, maar al snel hielp hij tientallen mensen door tijd en in sommige gevallen geld aan hen te spenderen.



Zo geeft Joe wat kleingeld zodat een vreemde de bus kan nemen, draagt hij een paraplu voor een vrouw met een baby en helpt hij de straat te vegen. Het filmpje werd in minder dan 24 uur 6 miljoen keer bekeken op Facebook.



Ook vaak nee

Henry Hitchcox, de cameraman en monteur van dienst legt uit hoe het filmpje tot stand is gekomen. "Het initiatief van Joe was erg dapper. Het gebeurt niet vaak dat mensen vreemden hulp aanbieden. Joe kreeg meermaals het deksel op de neus. Maar wanneer mensen wel zijn hulp aanvaardden, was het resultaat erg emotioneel voor alle partijen."



De film werd gemaakt voor de organisatie Kindness.org, die moedigt mensen aan om vriendelijker voor elkaar te zijn en dit online te delen. Voel jij je al geïnspireerd om een goede daad te verrichten?