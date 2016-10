Nieuw recept voor geluk is Deens en heet HYGGE

Steven Swinnen

Zomer is hun favoriete dag (!) van het jaar, ze betalen nóg meer belastingen dan wij en wie er op café één pintje bestelt, is 6 euro armer. En tóch zijn de Denen het gelukkigste volk ter wereld. Allemaal dankzij 'hygge' (spreek uit als 'huuge'): de kunst om geluk te vinden in de kleine dingen. En ze zijn nog zo vriendelijk om het ons te leren.

Op de vraag waarom hij en zijn landgenoten steeds goed scoren in geluksonderzoeken, daar kent Meik Wiking (38) - naast schrijver ook CEO van het Happiness Research Institute in Kopenhagen en raadgever van de Deense regering - al jaren het antwoord op. Dankzij hoge belastingen ontstaat er een verzorgingsstaat - gratis universitair onderwijs, uitgebreid sociaal vangnet en uitstekende gezondheidszorg - die het risico voor burgers om ongelooflijk ongelukkig te worden minimaliseert. Het is dus niet zo dat Mads Modaal dagelijks door het leven huppelt: het gemiddelde geluksgevoel van de Denen stijgt omdat er minder pechvogels rondfladderen.



Alleen: het sociale stelsel in Denemarken verschilt niet van dat in Zweden, Finland of Noorwegen. Dus moet er nog een andere reden zijn waarom Denemarken jaar na jaar op nummer 1 staat op de 'World Happiness Ranking' van de VN, waar België trouwens beslag legt op de 18de plaats.



Wiking zegt de missing link te kennen: 'hygge'. Een woord dat de Denen voortdurend gebruiken, maar zelf nauwelijks kunnen uitleggen. Dat probeert Wiking nu toch in zijn boek 'Hygge - de Deense kunst van het leven' - inmiddels in tien talen vertaald en vanaf volgende week ook in het Nederlands te koop. Een kennismaking met de Deense variant op onze gezelligheid, die bewijst dat de Denen er beter dan wie ook in slagen om het geluk te vinden in de kleine dingen. Het knisperen van een open haard, die eerste hap van een stuk chocoladetaart, in een geanimeerde discussie toch mogen uitspreken, een dikke sjaal rond je nek, met je hand over een houten tafel schuren, lekker ingeduffeld achter het raam genieten van de storm buiten: allemaal zeer hyggelig.



