Stress nog slechter voor je lijf dan gedacht

SABINE VERMEIREN

8/10/16 - 05u00

© Joost De Bock.

Stress thuis, op ons werk of in ons leven tout court: het hakt in op onze gezondheid, en nog véél harder dan we tot nu toe aannamen. Vlaamse wetenschappers leggen nu zelfs de link met parkinson, en maken daarmee het lijstje van alles wat stress in je lijf kan aantasten nóg langer. Stonden er al op: onder meer maag, darmen, hart én brein. Alles eigenlijk.

Wat professor Patrik Verstreken van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en zijn team hebben ontdekt, geeft een heel andere kijk op de oorzaak van parkinson dan de medische wetenschap tot nu toe had. In grote lijnen komt het hierop neer: als onze hersenen stress niet goed verwerken, veroorzaakt dat parkinson. Het is dus niet hoe ú ermee omgaat, maar hoe uw grijze cellen ermee omgaan. Als daar ergens een kortsluiting inzit, en als die impact heeft op het mechanisme van wát er precies met onze stress gebeurt, dan communiceren onze hersenen niet meer goed en kunnen we parkinson krijgen.