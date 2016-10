Hanne Decoutere over bodyshaming: "Mensen vinden mijn slanke lijn verdacht"

Door:

video Wordt het BMI van onze nieuwslezers ook gecontroleerd zoals bij Franse modellen? Met deze tweet kwam nieuwsanker Hanne Decoutere in een mediastorm terecht, heel Vlaanderen praatte plotseling over haar gewicht. Ze vertelde gisteren bij Van Gils en Gasten over hoe ze ook in het bedrijfsrestaurant de blikken in haar bord voelt.