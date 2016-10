Hoelang je geeuwt onthult hoe slim je bent

© Thinkstock.

De volgende keer dat je een geeuw voelt opkomen, mag je de etiquetteregels in de wind slaan. Hoe langer je geeuwt, hoe slimmer je bent, aldus biologen.

Amerikaanse wetenschappers ontdekten een verrassende band tussen hoelang zoogdieren geeuwen en de grootte en complexiteit van hun brein. Primaten, de apensoort waar de mens ook toe behoort, hebben de neiging langer te geeuwen in vergelijking met andere diersoorten. Ze openen hun mond zelfs tot 50 procent langer.



De resultaten, die in het wetenschappelijk magazine Biology Letters verschenen, suggereren dat hoewel geeuwen een evolutionair fenomeen is, want dit koelt het brein af, het ook een signaal van je denkvermogen is. De biologen ontdekten dat dieren als muizen, ratten, konijnen en vossen het kortst geeuwen. Gorilla's, gibbons, walrussen, kamelen, olifanten en mensen geeuwen aanzienlijk langer.



Mensen en olifanten

Hoewel de mens niet het zwaarste brein heeft - dat van olifanten weegt doorgaans veel meer - hebben wij wel meer neuronen in de hersenschors dan andere dierensoorten. Dat Afrikaanse olifanten ook veel neuronen in hetzelfde gebied hebben en dat ze op de tweede plaats van geeuwtijd komen, onderschrijft volgens de biologen de theorie dat lang geeuwen een teken van intelligentie is.



Professor Andrew Gallup aan de universiteit van New York: "Niet de grootte van het lichaam of de anatomie heeft invloed op het geeuwgedrag. Want gorilla's, kamelen, paarden, leeuwen en walrussen geeuwen allemaal minder lang dan de mens."