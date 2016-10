Stilte is belangrijker voor ons dan we denken, volgens de wetenschap

Door: ND

Kan jij ook zo genieten van een geluidloos moment na een drukke dag vol radiomuziek, filegeluiden en taterende collega's? Dat is volstrekt normaal. Stilte is een onderschatte luxe waar ons brein meer baat bij heeft dan we denken, zo blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Een minuut stilte? Graag, als het even kan.

De stilte opzoeken is niet alleen aangenaam voor onze oren, ook ons brein is er bij gebaat. Een studie uit 2013 op muizen toont aan dat twee uur stilte per dag, ervoor zorgt dat er nieuwe cellen worden aangemaakt in de hippocampus. Dat is de regio in het brein die in verband wordt gebracht met geheugen, emotie en leren. Lees ook Onderzoek: blowers toch niet zo creatief als gedacht

Verwerking en zelfreflectie 2 minuten stilte zijn effici├źnter dan 2 minuten luisteren naar relaxerende muziek Andere wetenschappers ontdekten in 2013 wat fans van verschillende meditatievormen al langer onderschrijven: stilte is essentieel om ruimte te maken in je hoofd, dingen te verwerken en een moment van zelfreflectie in te lassen. "Als je niet wordt afgeleid door geluid, komt er ruimte vrij in je hoofd om dingen te verwerken. Tijdens die stilteperiode hebben je hersenen de vrijheid die ze nodig hebben om hun plaats te ontdekken in jouw interne en de externe wereld," aldus onderzoeker Joseph Moran.

Natuurlijk anti-stressmiddel Geluid kan een uitgesproken effect hebben op ons brein, doordat het ons niveau van stresshormonen de hoogte in jaagt. Zit je voortdurend in een omgeving met veel geluid, dan is de kans groter dat je constant een hoger stressniveau ervaart. Stilte heeft daarentegen het tegenovergestelde effect op onze hersenen. Een studie die gepubliceerd werd in het wetenschappelijke magazine Heart ontdekte dat 2 minuten stilte ons meer kunnen ontspannen dan 2 minuten naar "relaxerende" muziek luisteren.