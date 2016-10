"Kan je me vergeven?" Pester toont jaren later spijt in ontroerende video

Door: redactie

Soms zijn het niet alleen gepeste kinderen die er jaren later nog de gevolgen van dragen. Ook bij pesters zelf begint hun gedrag van vroeger af en toe te knagen, eenmaal ze de consequenties van hun daden inzien. De Nederlandse Sanne (27) sprak jaren later opnieuw af met ex-klasgenoot Baukje (27), om zich oprecht te excuseren voor haar pestgedrag. Het resultaat is een ontroerende video.