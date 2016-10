Bewezen: lelijke vrienden maken je echt knapper

© Instagram.

Kim Kardashian doet het al jaren, en nu is het ook wetenschappelijk onderbouwd: door met minder knappe vriendinnen op de foto te gaan, lijk je zelf mooier. Dat blijkt nu ook uit een wetenschappelijk onderzoek uit Londen.

We weten het al langer: ons uiterlijk is belangrijker dan we zouden willen. Hoe je eruit ziet bepaalt de eerste indruk, maar het helpt je bijvoorbeeld ook een stapje verder op de carrièreladder. "Hoe je eruit ziet heeft een enorme impact op hoe anderen je zien," vat onderzoeker Nicholas Furl, psycholoog en auteur van de studie, krachtig samen. "Onze maatschappij is geobsedeerd door schoonheid, maar hoe we die precies waarnemen blijft een grijze zone."



Tot voor kort werd namelijk steeds gedacht dat de looks van iemand vast lagen. "Als je een foto van George Clooney ziet, zou je hem vandaag toch even knap vinden als morgen?" Wel, er zit meer achter dan we zouden denken. Voor zijn onderzoek moesten de deelnemers andere mensen een score geven op basis van hun uiterlijk.



Na die eerste ronde kregen de deelnemers de foto's nogmaals te zien, dit keer werden de aantrekkelijke mensen naast de 'lelijke' gelegd. Wat bleek? De mooie gezichten kregen zo een nóg hogere score. Wanneer er echter twee of meer knappe mensen naast elkaar gelegd werden, werden de deelnemers net kritischer voor hun looks.



De aanwezigheid van iemand die minder knap is, kan je dus aantrekkelijker maken. Nog niet zo slecht gezien van die Kim K!