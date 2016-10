3 tekenen dat jij last hebt van weekendstress

© thinkstock.

Geraak jij maar niet uitgeslapen na een lang weekend? Merk je dat je vandaag weer even moe achter die computer kruipt als vrijdagnamiddag? Dan zou je wel eens last kunnen hebben van weekendstress. En dat maakt die gevreesde maandagmorgen er natuurlijk niet makkelijker op.

Weekendstress? Bestaat dat dan? Helaas wel, en het komt vaker voor dan je zou denken. Doordat we het tijdens de week zo druk hebben, laten we huishoudelijke taken en andere vervelende klusjes vaak liggen tot het weekend. Terwijl zaterdag en zondag normaal gezien bedoeld zijn om te ontspannen, zetten we onszelf zo net meer onder druk. We hebben immers nog een hele waslijst aan taken af te werken, waardoor we onze zinnen niet kunnen verzetten.



Bovendien wordt die maandagmorgen zo extra zwaar: want naast een nieuwe werkweek, moeten we ook toegeven dat het wéér niet gelukt is om én de was, én de strijk, én de afwas te doen en daarnaast ook die deur te herstellen, de paperassen uit te zoeken en te gaan sporten. Dus worden die taakjes opgeschoven naar volgend weekend, en zo komen we vast te zitten in een vicieuze cirkel.