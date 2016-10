Zie jij op welke foto Sara zichzelf uithongerde?

Jesse van Beljouw

Jezelf uithongeren lijkt misschien een effectieve manier om een aantal kilootjes kwijt te raken. De Amerikaanse Sara Puhto ondervond aan den lijve dat zo'n absurd dieet in veel gevallen juist averechts werkt. Pas toen ze besloot zichzelf een gezonde levensstijl aan te meten, kreeg ze het lichaam waar ze al die tijd zo naar verlangde.

Toen Sara een paar kilo bijkwam in 2015, ging ze op zoek naar een manier om dat overtollige gewicht weer te verliezen. "Ik dacht dat het niet uitmaakte wat ik at, zolang het minder maar dan 1.000 calorieën per dag waren", schrijft ze bij haar foto op Instagram. "Ik eindigde de dag of met honger of met een vreetbui waarbij ik mezelf niet in de hand kon houden en bleef eten tot het pijn deed. Ik dacht dat ik gelukkig zou zijn als ik minder at en minder woog, maar het tegenovergestelde was waar".



Sara leefde met een constant hongergevoel en werd alleen maar zwaarder door de vreetbuien. Ze propte dan ladingen junkfood naar binnen. "Ik vond mezelf een zwakkeling omdat ik geen paar dagen zonder die vreetbuien kon. Ik besefte niet dat ik mijn lichaam uithongerde en het zo leerde om naar ongezond eten te verlangen".