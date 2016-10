Deze meid geeft eindelijk aandacht aan een veelvoorkomend probleem

Cara Delevingne heeft het, net als Kim Kardashian en Kris Jenner. Maar toch wordt er nauwelijks over psoriasis gepraat, ook al is het een veelvoorkomende huidaandoening. Deze dappere fotografe wil daar nu verandering in brengen.

Psoriasis is een auto-immuunziekte die rode, schilferige en pijnlijk jeukende plekjes op de huid vormt. Ongeveer 2 procent van de wereldbevolking heeft de aandoening, die sterk beïnvloed wordt door factoren als stress. Fotografe Giorgia Lanuzza (25) heeft een zware vorm: op slechte momenten is zowat 95 procent van haar huid aangetast door de ziekte.



Hoewel de ziekte niet besmettelijk is, rust er toch een fiks taboe op. Wie de aandoening heeft, doet vaak zijn uiterste best om de plekjes te verstoppen. Maar daar doet Giorgia niet aan mee. De fotografe legt haar lichaam regelmatig op de gevoelige plaats vast en post de foto's steeds online om het stigma te doorbreken. "Ik vind dat ik een mooi lichaam heb en ik zal het tonen", klinkt het. "Als het zonnig is, ga ik niet met lange mouwen rondlopen." Instagram photo by Giorgia lanuzza#Different Skin * Sep 28, 2016 at 7:59pm UTC