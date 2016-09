Doen! 9 ochtendrituelen van succesvolle mensen

Door: redactie

Op vrijdagochtend is het nog nét iets moeilijker om uit bed te raken, met een volledige werkweek al in de benen. Opkikker nodig? Deze 9 gewoontes van succesvolle, gezonde mensen kan je jezelf eigen maken in de ochtend, om bruisend aan die vrijdagochtend te beginnen.

1. Check je mails nog niet We schreven het begin deze week nog: als eerste taak je inbox openklikken, is het allerslechtste begin van de dag. Spendeer die eerste momenten 's ochtends puur aan jezelf, nog voor je aan het werk of andere verplichtingen denkt.

Interne klok doet sommigen vroeger sterven, ongeacht hun levensstijl

2. Doe het eens anders Poets je tanden eens met je linkerhand in plaats van je rechter, ga eens eerst ontbijten en dan pas in de douche (of omgekeerd) of kies eens een andere radiozender om op te staan: kleine gewoontes aanpassen houden je brein scherp en zorgen ervoor dat je energiek aan de dag begint.

3. Drink een glas water In plaats van meteen naar je gsm te grijpen 's ochtends, grijp je beter naar een groot glas water vlak na het opstaan. Je verliest veel vocht 's nachts door te zweten, dat je best zo snel mogelijk opnieuw aanvult. Ook worden afvalstoffen zo sneller afgevoerd.

4. Ontbijten Hoe vroeg je ook moet opstaan, tijd nemen voor het ontbijt maakt je beter gezind en productiever doorheen de rest van de dag. Ook voor je gezondheid en vertering is het een aanrader om toch even te gaan zitten voor die eerste en belangrijkse maaltijd van de dag. Kies voor een combinatie van koolhydraten, gezonde vetten en eiwitten.

5. Ga voor daglicht Komt de zon al op wanneer jij uit je warme bed moet? Zorg er dan voor dat je zoveel mogelijk daglicht ziet na het opstaan. Trek de gordijnen open of maak een snel wandelingetje naar de bakker. De blootstelling aan daglicht zorgt ervoor dat de productie van het slaaphormoon melatonine vermindert, waardoor je wakker wordt.

6. Even beweging Of het nu twintig sit-ups, vijf minuten yoga of een paar keer touwtjesspringen zijn: beweging in de ochtend helpt je lichaam om wakker te worden en aan de dag te beginnen. Schud jezelf letterlijk wakker door even kort te stretchen of te bewegen.

7. Maak je bed op Het lijkt onnozel, maar wie 's ochtends net voor het vertrek zijn bed opmaakt, begint met een opgeruimder gevoel aan de dag. Laat je bed even luchten als je net bent opgestaan, maar neem voor je vertrekt die paar seconden de tijd om het weer netjes toe te gooien.

8. Nog even geen koffie Hoe aanlokkelijk het ook is om recht van je bed als een zombie naar je koffiemachine te strompelen: je wacht beter met je eerste kop koffie tot je op je werk bent aangekomen. Bij het opstaan maak je zelf hormonen aan die je wakker houden, waardoor koffie niet nodig is en je alleen maar meer immuun maakt voor cafeïne. Pas bij je eerste ochtenddip doet een kopje koffie meer wonderen.