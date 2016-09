Dit zijn de meest relaxing Instagramaccounts ooit

© kos.

Een spannende meeting deze namiddag? Of iets te veel koffie gedronken en nu een tikje nerveus? Dan is het misschien de moeite waard om Instagram open te klikken. Tegenwoordig wemelt het er immers van de accounts, stuk voor stuk erop gericht om onze overwerkte hersenen even te ontspannen. Werkt het bij jou?

Eén van de populairste is deze Instagramaccount van gesneden zand. Het is eens iets anders. Persoonlijk ga ik niet meteen in trance van blokjes gekleurd zand die in stukken gesneden worden, maar zo'n 204.000 anderen zijn het niet met mij eens. colgate makes lilac

Een account helemaal in het teken van vulpennen? Niet zo boeiend, maar de filmpjes zijn verrassend ontspannend. Het zachte gekras van de pen op papier, de mooie letters, wij zijn - net als 227.000 anderen - helemaal zen!