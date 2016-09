Moeder deelt emotionele voor- en nafoto

© kos.

Gedaan met de traditionele voor- en nafoto's. Nadat deze dame een krachtige 'omgekeerde' before and after foto deelde, wemelt het internet van de mooie en emotionele boodschappen. Geen krachtige bikinilichaam, wel een prachtige verhaal. Zoals dat van deze mama.

© kos.

Hoewel blogster Laura Mazza haar strakke buik en billen moest inruilen voor iets vollere exemplaren, is ze daar al lang niet meer rouwig om. Integendeel. Dit soort veranderingen moeten ook gevierd worden, vindt ze.



Al hadden de kiekjes oorspronkelijk een andere bedoeling. "De foto links is hoe ik er vroeger uitzag," vertelt ze. "Ik nam foto's als motivatie om dichter bij het gewicht te komen waarbij ik van mezelf zou houden," zo schrijft ze. "Ik at geen koolhydraten meer, geen groenten, alleen vlees. Omdat ik het graag at, maar ook omdat ik er ontzettend van afviel." Maar het resultaat was niet zoals gehoopt. "Ik haatte mezelf en had steeds last van mijn hart. En ik vond mezelf dik."



Cake en chicken nuggets

Als ze er nu op terugkijkt beseft ze maar al te goed dat er niets mis was met haar lichaam. In tegendeel. "Het is mijn lichaam. Rechts zie je me zoals ik nu ben. Striemen, een flubberbuik, voller, kuiltjes in mijn billen. En plots willen mensen liever geen foto's van mijn lichaam meer zien. Het is niet meer aangenaam om naar te kijken."



"Het is het resultaat van alles te eten: fruit, groenten, pasta, rijst, cake en chocolade. Soms zelfs 20 chicken nuggets. De littekens en striemen zijn er omdat ik mensjes heb gemaakt. En toch hield ik er niet van. Dit lichaam verdiende geen sexy lingerie, of nieuwe kledij, vond ik. Soms wou ik zelfs geen zwangerschapsfoto's maken omdat ik me schaamde voor hoe ik eruit zag. Ik hield niet van mijn lichaam."



Gelukkig zijn

"Ik ga niet liegen, ik wil graag weer mager zijn. Maar weet je, toen ik mager was, was ik ook niet gelukkig. En ik was allesbehalve gezond. En moet je nog eens iets weten? Ik heb zoveel meer bereikt met dit lichaam. Ik eet veel gezonder, ik heb leven gecreëerd. Dit lichaam, DIT lichaam zou gevierd en bewonderd moeten worden."



"Welk maatje je ook hebt, 34 of 44, je zou je lichaam moeten bewonderen. Je verdient sexy lingerie én een heel nieuwe kleerkast. Hou van je lichaam, want je hebt er maar één."