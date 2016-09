Dit gebeurt er met je profiel op sociale media als je sterft

Door: ND

De vraag is een tikje luguber, maar we zijn toch nieuwsgierig naar het antwoord: wat gebeurt er met je profielen op sociale media als je het loodje legt? Elite Daily zocht uit of je Facebook-, Instagram- en Twitteraccount postuum blijven voortbestaan, dan wel of ze in alle sereniteit virtueel begraven worden.

Facebook Facebook biedt 3 opties aan de nabestaanden van een overleden Facebookgebruiker.



- De eerste mogelijkheid bestaat er in op voorhand een contactpersoon aan te duiden die jouw account mag beheren na de dood. Hij kan berichten plaatsen na het overlijden, antwoorden op vriendschapsverzoeken, foto's veranderen en al jouw posts en bestanden archiveren.



- Een tweede optie is het maken van een herdenkingspagina. Een vriend of familielid kan je dood melden aan Facebook, waardoor je account 'bevroren' wordt en voor iedereen verstopt blijft. De pagina krijgt dan een label à la 'in memoriam'. Je huidige vrienden kunnen nog wel naar je pagina surfen en berichten achterlaten.



- Ten derde kan je account volledig verwijderd worden, net zoals wanneer je jouw eigen profiel wist. Facebook houdt wel een archief bij van alle verwijderde profielen, maar je informatie wordt niet langer gedeeld met anderen. Wie zelf wil beslissen wat er met zijn Gmail, Google Plus en Google Drive gebeurt na de dood, kan dat nu al aangeven bij de inactiviteitsvoorkeuren van Google.

Twitter De regels van Twitter zijn vergelijkbaar met die van Facebook. Je persoonlijke informatie wordt met niemand gedeeld na je dood, maar je nabestaanden kunnen het account laten verwijderen als ze jouw overlijden melden aan Twitter. Je kan ook een aanvraag indienen om bepaalde berichten te verwijderen, zonder het hele account weg te gooien. Verder biedt Twitter geen andere opties.

Instagram - Net als bij Facebook kan je van een Instagramprofiel een herdenkingspagina laten maken, wat meteen ook inhoudt dat er niets meer aan het acoount gewijzigd kan worden. Instagram laat nooit andere gebruikers toe om in te loggen op je account na de dood. De posts blijven onveranderd en zichtbaar voor de volgers van de persoon in kwestie.



- Naaste familieleden kunnen het account ook laten verwijderen, als ze kunnen bewijzen dat ze familie zijn van de overledene. Daarvoor vraagt Instagram een geboorte- en sterftebewijs van de overledene, en ook een bewijs dat je een een naast familielid of erfgenaam bent van de persoon die gestorven is. Instagram laat nooit andere gebruikers toe om in te loggen op je account na je overlijden.