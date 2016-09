Ken je D.J. Tanner uit Full House nog? Vandaag ziet ze er helemaal anders uit

Door: redactie

7/09/16 - 15u00

© Screenshot Full House.

De serie Full House was in de jaren negentig razend populair, de kans is groot dat het personage D.J. Tanner nog op je netvlies gebrand staat. Meer dan twintig jaar later lijkt actrice Candace Cameron Bure echter helemaal niet meer op het meisje van toen.

Ondertussen is Candace veertig en acteert ze nog steeds. Zo speelde ze onder andere nog mee in 'Boy Meets World' en 'Make It or Break It'. Vorig jaar werd aangekondigd dat ze opnieuw de rol van D.J. Tanner gaat spelen in de Netflix spinoff 'Fuller House'. Ze is ook getrouwd en heeft drie kinderen.



Op Instagram houdt ze haar fans op de hoogte van haar leven, en we moeten toegeven dat we even schrokken van hoe de actrice er nu uitziet. Ze lijkt echt in het niets meer op hoe ze er twintig jaar geleden uitzag. Kijk maar mee!