Rotdag gehad? Deze 10 mensen hadden het ongetwijfeld lastiger dan jou

Door: ND

6/09/16 - 20u55 Bron: Nsmbl

© thinkstock.

Op sommige dagen lijkt het alsof alles in het honderd loopt. De wekker niet gehoord, je tong verbrand aan een tas koffie en vervolgens natgeregend op het werk aangekomen om daar te merken dat je de laptop bent vergeten. Nog aan het bekomen van zo'n dagje? Troost jezelf met een portie leedvermaak op fmylife.com, een website waar lotgenoten hun vervelendste "Fuck my life"-momenten met je delen. Geloof ons: jouw dag viel in vergelijking waarschijnlijk nog mee.

'Fuck my life' is de uitspraak die hoort bij momenten waarop iets helemaal niet volgens plan verloopt, op sociale media ook erg populair onder de hashtag #fml. Dat soort momenten kennen ze bij de website fmylife.com maar al te goed. Op dit platform delen mensen hun "fuck my life"-momentjes met andere surfers. Onder het verhaal kunnen lezers dan stemmen of ze medelijden hebben met de verteller, dan wel of ze vinden dat die karmagewijs zijn verdiende loon kreeg.



Deze verhalen van mensen met pech zijn misschien een klein beetje leedvermaak, maar ze toveren ongetwijfeld een glimlach op je gezicht. Of ze bezorgen je een tenenkrullend moment van plaatsvervangende schaamte, dan wel gigantisch medelijden, dat kan ook. In elk geval ben je jouw eigen rotdag in no time vergeten. Hieronder een bloemlezing van een tiental 'fuck my life'-momenten, meer verhalen vind je op de website. Lees ook Kinderen tonen trots littekens van hun operatie in ontroerende fotoreeks

Geen internet Vandaag vergat ik mijn huiswerk voor Frans te maken, een opdracht die we online moesten uitvoeren. Ik gebruikte als excuus tegen mijn leraar dat mijn internet niet werkte. Maar ik legde het haar uit in een e-mail. FML.

"Ik hou van haar" Vandaag hoorde ik mijn lief met wie ik drie maanden een koppel vorm tegen een vriend praten. Hij wist niet dat ik hem kon horen. "Vanavond is dé avond," zei mijn lief. "Ik ga haar eindelijk vertellen dat ik van haar hou". Ik was helemaal opgetogen en besliste alvast dat ik hetzelfde zou terug zeggen. Tot zijn vriend antwoordde: "Super! Maar wat dan met Kayla?" Ik ben Kayla. FML.

Bij de tandarts Vandaag ging ik op controle bij de tandarts. Ik keek omhoog en zag een klein snotje dat van zijn neus naar zijn lip drupte. Ik probeerde voorzichtig mijn hoofd opzij te bewegen, maar hij riep "Stop!'. Het bewegen van zijn lippen zorgde ervoor dat het snotje in mijn mond belandde. FML.

Vergeten deadlines Ik ruimde vandaag het bureau van mijn vader op en vroeg me af waarom ik nog altijd geen antwoord had gekregen op mijn kandidatuur voor een school waar ik heel graag wil studeren. Ik vond er de acceptatiebrief op zijn bureau, met bijgevoegd zelfs een goedkeuring voor een beurs. De deadline om in te schrijven was een maand geleden. FML.

Drama in het winkelcentrum Ik ging vandaag winkelen in een winkelcentrum met mijn moeder. Ze irriteerde mij, dus ik begon tegen haar te roepen en nogal luid een dramascène te maken. Daarna struikelde ik en viel van de trap van het winkelcentrum. Iedereen keek naar mij en er begonnen zelfs mensen te applaudiseren. FML.

"Loop naar de hel" Ik ging vandaag op restaurant met mijn gezin. We zijn Zweeds en vinden het leuk om in onze taal over anderen te roddelen, want niemand verstaat ons. Ik maakte een opmerking over het lelijke meisje aan de tafel naast ons, waarop zij naar onze tafel komt en zegt "Dra at helvete". Dat is Zweeds voor "Loop naar de hel". FML.

Pijnlijke misstap Ik ging naar de film met vriendinnen. Een jongen achter ons maakte heel storende, luide ademgeluidjes, dus gooiden we popcorn naar hem. Na de film zagen we dat hij in een rolstoel zat en dat er een buisje om te kunnen ademen uit zijn nek stak. FML.

Openbare liefdesbrieven Ik typte vandaag een liefdesbrief op mijn computer. Een seksueel getinte liefdesbrief. Ik zat in de klas, ik ben een leraar, ik ben homo en mijn brief verscheen op het grote projectiescherm terwijl mijn studenten een test aflegden. De brief heeft 15 minuten op het scherm gestaan. FML.

Alcoholcontrole Ik ging vandaag naar huis na een feestje en had een beetje alcohol gedronken. Gelukkig heb ik altijd mondwater bij om in noodgevallen de geur van mijn adem te verdoezelen. Ik moest blazen en blies 2.37. Blijkbaar is alcohol het hoofdingrediënt van Listerine. FML.