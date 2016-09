"Je bent een vuil lesbisch wijf": Waals meisje krijgt haatreacties om okselhaar

© Facebook/Florence Lecloux Photography.

Steeds meer vrouwen laten tegenwoordig hun okselhaar staan, om dan als protest tegen het schoonheidsideaal foto's van hun harige oksels op het web te zetten. Celebs als Miley Cyrus en Madonna postten al zo'n selfie met een toef okselhaar, en nu waait de trend ook over naar ons land. Zo heeft een foto van de Waalse Laura De met okselbosje momenteel heel veel succes op Facebook, al kreeg ze er ook al erg hatelijke reacties op.

"Je bent een vuil lesbisch wijf", "Je verdient het weg te rotten in de kelder van Dutroux", "Ik moest 146 keer overgeven toen ik de foto zag", "Ik vermoord je, je bent zo achterlijk", en zo somt Laura De nog een aantal haatreacties op die ze kreeg op een eerste foto van haar okselhaar. In een nieuwe post, die gelukkig wel positievere reacties krijgt, legt ze uit waarom ze foto's van haar okselhaar gaat blijven posten.



"Ik ben een meisje dat heeft besloten om te doen met haar eigen lichaam wat ze zelf wil. Zoals een jongen ook kan doen... alleen wordt die niet massaal vernederd, beledigd en zelfs bedreigd. Ik heb al vaak verteld dat we in België geen feminisme nodig hebben, omdat vrouwen hier rechten genoeg hebben. Maar daar moet ik nu helaas op terugkomen, want je oksels niet waxen is blijkbaar niet eens een optie", aldus Laura op Facebook.



"Gelukkig kreeg ik ook al heel wat positieve reacties, en daar wil ik jullie voor bedanken. Aan de meisjes én jongens die samen met mij vechten voor een rechtvaardige wereld: jullie zijn mijn helden. Liefde en tolerantie zijn de belangrijkste woorden in onze strijd, dank je wel om die mee te verspreiden. We zullen de wereld uiteindelijk veranderen, want samen zijn we onoverwinnelijk", schrijft Laura.



De post kreeg ondertussen al meer dan 16.000 likes en werd al meer dan 2.500 keer gedeeld.