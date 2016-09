Zo haal je dit keer álles uit je weekend

© Unsplash.

Lange werkweek gehad en klaar om ten volle van het weekend te genieten? Lees dan zeker even dit, want volgens de onderzoeker Mihaly Csikszentmihalyi gebruiken we onze vrije tijd niet ten volle. En een gewaarschuwd mens is zeker twee weekenden waard!

Of je nu wat te veel op Facebook zit te surfen tijdens het werk, of iets te lang aan de koffiemachine staat te kletsen; tijdverspilling is altijd zonde. Al helemaal als het je vrije tijd betreft. Gelukkig is er Mihaly Csikszentmihalyi, die ons maar al te graag helpt om het meeste uit dat weekend te halen.

De flow

Je weekend ten volle benutten doe je pas als je in 'de flow' zit, zo vertelt de psycholoog. En dat is niet: een pot Ben & Jerry's op de schoot en Orange Is the New Black op repeat. Wéel een moment waarbij je de tijd compleet uit het oog verliest omdat je zo druk bezig bent met iets anders.



Het probleem is dat we tijdens onze vrije tijd vooral bezig zijn met het passief opslaan en verwerken van informatie, zonder dat we zelf bezig zijn met het actief ontdekken van dingen of zelf actie ondernemen. En dus vliegt het weekend voorbij zonder dat we er echt van genoten hebben. Hoe je dan wel meer uit je weekend haalt? Simpel! Volgens zijn onderzoek zijn mensen het allergelukkigst wanneer ze gewoon praten met elkaar, in de tuin werken of zich bezig houden met een hobby. Stuk voor stuk activiteiten waar je weinig of niets voor nodig hebt, maar waar je wel geconcentreerd voor moet zijn.



Zo, nu kan je met een gerust hart de werklaptop toe doen en ten volle van je weekend gaan genieten. Leg die tuinierspullen maar klaar!