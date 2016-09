Actrice Lena Dunham gaat een derde boek uitbrengen

Lena Dunham © photo news.

Actrice en regisseuse Lena Dunham werkt aan een derde boek. Dat heeft ze zelf bekend gemaakt via haar nieuwsbrief Lennyletter. Waar ze vorige keer nog een autobiografie en dagboekbundel uitbracht, werkt de 30-jarige Amerikaanse nu aan een korte verhalenbundel.

Haar autobiografie 'Not that kind of girl' en dagboekbundel 'It is evil not to be sure' verkochten als zoete broodjes, dus kruipt Dunham nu weer in haar pen. De verhalenbundel 'Best and always' wordt volgend jaar uitgegeven.



Wie geabonneerd is op haar nieuwsbrief Lennyletter kreeg echter al een preview en kon het eerst kortverhaal 'The Mechanic' al lezen. Dat verhaal gaat over een vrouw die een relatie heeft met een monteur. En als we afgaan op de schrijfstijl van haar twee vorige boeken, zal dat verhaal vooral bol staan van de hilarische details en melodramatische omschrijvingen.