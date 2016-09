Waarom je altijd dezelfde outfits uit je kleerkast kiest

Door:

Er mogen nog 50 T-shirten in alle kleuren van de regenboog in je kast liggen, meestal grijp je toch naar die 4 à 5 favorieten. In het basic zwart of wit dan nog. Hoe komt dat? Modestylist Ali Call doet ons wat kleerkastfilosofie voor beginners uit de doeken.

Een outfit die al scoorde op een vorig afspraakje, kopiëren we makkelijkheidshalve gewoon. Styliste Ali Call Tenzij je een volbloed fashionista bent die 's ochtends graag uren outfits past, is de kans groot dat je regelmatig dezelfde combinaties draagt. Ondanks die uitpuilende kleerkast, die veel meer opties biedt dan je benut.



De macht der gewoonte

Styliste Ali Call van GoodLooks legt in één woord uit waar die beperkte creativiteit bij het aankleden vandaan komt: gewoonte. "Mensen zijn gewoontedieren die geneigd zijn om naar makkelijke opties terug te grijpen. Items die gemakkelijk te dragen en te combineren zijn, zorgen ervoor dat we binnen onze comfort zone blijven." Wie daar iets aan wil doen moet ervoor zorgen dat je niet op automatische piloot kiest - altijd die ene blouse bij die bepaalde rok met dezelfde cardigan - maar af en toe andere combinaties uitprobeert. Lees ook Deze vrouw trekt elk jaar opnieuw haar bruidsjurk aan

Vestimentaire succesformules

Een tweede verklaring is datgene waar we altijd te weinig van hebben: tijd. "We leven in een snelle wereld met zoveel prikkels, dat het efficiënt en makkelijk is om een vestimentaire succesformule te herhalen. Een outfit die al scoorde op een vorig afspraakje, kopiëren we dan gewoon," legt Call uit. "Die stukken komen dan op de eerste rij van de kleerkast, omdat ze hun succes al bewezen hebben." Probeer eens te experimenteren met andere combinaties als je meer tijd hebt. Zo kan je op hectische momenten uit meer opties kiezen.