Campagne toont: zo zien vrouwen er écht uit

video Van Cara tot Doutzen, van mooi tot mooist, van slank tot slankst. Overal waar we kijken zien we prachtige vrouwen met prachtige haren in prachtige outfits. Maar wat met de rest? Want ik weet niet hoe het met u zit, maar ik loop -helaas- niet rond met een standaard Instagram- of Photoshopfilter over mij heen. Gelukkig zijn er ook nog campagnes zoals deze. Het leven zoals het is: de echte vrouw.