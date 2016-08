Rouwende vrouw brengt zichzelf per ongeluk om het leven terwijl ze afscheid wil nemen van overleden vriendin

Door: redactie

1/09/16 - 00u25

Jazmines poging om een laatste maal afscheid van haar hartsvriendin te nemen, werd haar fataal.

De Britse Jazmine Howarth kon maar niet over het plotse verlies van haar hartsvriendin Dionne Corbett komen en besloot 'halverwege tussen hemel en aarde' een laatste keer afscheid te nemen, met fatale gevolgen.

Tragische denkfout

Jazmine en haar verloofde Brendan.

"In een aantal brieven spreekt Jazmine de wens uit om nog een laatste keer met Dionne te spreken. Ze geloofde echt dat ze Dionne kon ontmoeten en daarna weer kon terugkeren naar haar oude leven. Ik denk dat ze niet geloofde hoe snel iemand kan doodgaan. Ze geloofde dat je als het ware kon 'oversteken' en weer terugkeren. Dat was natuurlijk een tragische denkfout: het is waarschijnlijk de naïviteit van haar jeugd die geresulteerd heeft in haar veel te vroege, tragische dood."



Vrienden en familie wisten niets van Jazmines plannen en hadden de indruk dat het juist beter met haar ging: "We dachten dat ze juist weer wat aan het opkrabbelen was. Toen Dionne net was overleden was ze vreselijk overstuur. Maar de dag voordat ze haar eigen leven nam is ze nog samen met haar moeder in een kapel afscheid gaan nemen van Dionne. Er was geen enkele indicatie dat ze eraan dacht om naar haar toe te gaan", zegt Jazmines tante.



Boodschap

Volgens haar verloofde Brendan Cawley, was Jazmine erg veel met haar overleden vriendin bezig. "Twee dagen voor haar dood werd ik 's nachts wakker. Ik vond Jazmine terwijl ze de woorden van een storende televisiezender aan het opschrijven was: ze dacht dat het een boodschap van Dionne was. We kregen er ruzie om. Uiteindelijk rende ze de kamer uit en sloot zichzelf op. Ik denk dat ze verwachtte dat ik haar zou redden", zegt de radeloze verloofde.



De vrouw werd de volgende dag dood in een gemeenschappelijke tuin aangetroffen.



Wie vragen heeft over zelfmoord, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813.