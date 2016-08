Minder bloot, meer talent: de Pirelli-kalender van 2017

© Instagram.

De jaarlijkse exclusieve Pirelli-kalender van de gelijknamige bandenfabrikant staat doorgaans bekend om zijn schaarsgeklede dames. Maar dit jaar slaan de makers een andere weg in, door meer op talent dan op blote lijven te focussen. En daarop kleeft geen leeftijdslimiet. Getalenteerde actrices zoals Nicole Kidman (49), Helen Mirren (71) en Julianne Moore (55) sieren de jaarlijkse kalender.

Dat het niet uitsluitend slanke, halfnaakte modellen zijn die een plaatsje veroveren op de Pirelli-kalender bleek vorig jaar al. Toen werd bewust gekozen voor straffe dames als tennister Serena Williams, comédienne Amy Schumer en singer-songwriter Patti Smith, met artistiek naakt als uitganspunt.



Voor de editie van 2017 wordt het talent van de Duitse fotograaf Peter Lindbergh aangeboord, die ervoor kiest om vrouwelijke actrices van alle leeftijden voor zijn lens te plaatsen. Onder meer Nicole Kidman, Uma Thurman, Penelope Cruz, Julianne Moore, Helen Mirren en Kate Winslet schitteren op de exclusieve kalender. De sterke vrouwen hebben ook opvallend meer kleren aan dan de dames in vorige Pirelli-edities, waarmee de focus wordt verlegd van naakte lichamen naar talent.



Vanaf 29 november is de kalender te krijgen, maar zoals dat gaat met het felbegeerde item: hij is niet te koop. Enkel VIP's en zakenrelaties hebben een kans om zo'n gelimiteerd exemplaar in handen te krijgen. Wel kunnen we jullie alvast een blik gunnen achter de schermen van de fotoshoots.