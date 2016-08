Deze sterke dame deelt 'omgekeerde' voor- en nafoto

© Instagram.

We hebben ze allemaal al gezien: de befaamde before & after foto's, waarbij ronde vormen plaatsruimen voor afgetrainde buiken en strakke billen. Maar hoewel die transformaties stuk voor stuk getuigen van heel wat discipline, hoeft een gezonde verandering echt niet altijd samen te gaan met een lager cijfer op de weegschaal.

Dat vond ook gezondheidscoach Allison Kimmey. Zij plaatste deze week dan ook zo'n voor- en nafoto. Links: maatje 36 en superslank. Rechts: maatje 46 en supergelukkig.



Al sinds haar veertiende volgden de eetstoornissen elkaar op. "Ik was nooit zelfverzekerd. Ik maakte me altijd zorgen over hoe ik eruit zag en wat anderen van mij zouden denken," vertelt Kimmey. "De eerste foto was negen maanden na de geboorte van mijn tweede kind. Ik was toen geobsedeerd met diëten en kon niet wachten tot het moment waarop ik die foto kon maken."



Maar al snel daagde het besef dat haar geluk niet samenhing met een bepaalde kledingmaat. "Je taille of gewicht is niet waar het om draait. Het gaat niet om wat je wel of niet hebt gegeten. Wat echt belangrijk is, is hoe je je voelt over jezelf, je plek op aarde en wat je betekent voor anderen." De grootste pracht is geen maatje 34, wel een gezond en gelukkig leven.