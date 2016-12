Waarom families zoveel ruzie maken tijdens de feesten (en hoe je dat voorkomt)

Door:

In alle Hollywoodfilms zijn de feestdagen een moment van vredevol tafelen met de familie, maar in de praktijk wil dat al eens dik tegenvallen. Verre tantes en nonkels, je schoonfamilie... Voor je het weet zit een deel van je gasten te kibbelen aan de feestdis. Maar hoe komt het dat families elkaar net tijdens de feesten in de haren vliegen? En hoe kan je de (kerst)vrede bewaren?

"De feestdagen zijn voor veel families geen gemakkelijke tijd", verklaart prof. dr. Dirk De Wachter, psychiater-psychotherapeut aan de KU Leuven. Je hebt immers heel wat aan je hoofd. Je huis op orde krijgen, zorgen dat er pakjes onder de kerstboom liggen, dat er eten op tafel staat... En daarnaast komen er ook nog eens mensen over de vloer die je misschien liever niet gezien had. "Die verplichte ontmoetingen tussen bepaalde familieleden zorgen voor heel wat spanningen en frustraties."



Maar waarom raken we net zo gefrustreerd van onze familieleden? Volgens wetenschappers kunnen er een aantal mechanismen aan de basis liggen van dit verschijnsel. Zo storen we ons enerzijds aan kleine verschillen. Families hebben onderling immers veel overlappende kenmerken. Ze zijn vaak in dezelfde omgeving opgegroeid en opgevoed, hebben dezelfde waarden meegekregen... Omdat we zo gelijkend zijn, gaan we ons extra focussen op de verschillen, net omdat ze zo klein zijn. Als we allemaal rond dezelfde tafel zitten, allemaal opgekleed zijn en dezelfde maaltijd eten, gaan die kleine verschillen extra hard opvallen en ons irriteren.



Sociale allergieën

Onderzoek heeft ook uitgewezen dat we ons extra hard gaan spiegelen aan de personen die het dichtst bij ons zijn opgegroeid en het meest op ons lijken. Met andere woorden: onze broers en zussen. Tijdens onze jeugd zijn dat natuurlijk de personen waarmee we de meeste conflicten en rivaliteit ondervinden, en dat blijkt niet zomaar te eindigen als we volwassen worden. We hebben de neiging om vroegere ruzies opnieuw boven te halen op bijeenkomsten als kerst, en dan vooral als we onze familie niet heel vaak zien.

