Genees uitstelgedrag met deze eenvoudige oefening

lva

23/09/17 - 00u47 Bron: Der Spiegel

© Thinkstock.

Uitstelgedrag. Iedereen kent het. Velen doen het, hoewel 'doen' hier niet meteen het meest geschikte werkwoord is. Sommige taakjes op de to-dolijst roepen zo veel weerzin op dat we ze eeuwig zouden willen uitstellen. Niet dat we ze vergeten. We nemen ons voortdurend voor er nu eindelijk komaf mee te maken, maar komen er dan toch nooit toe. En ondertussen teisteren ze onze gemoedsrust. Hoe doorbreek je deze giftige cyclus?

Ten eerste benoem je de taak die je al dagen, misschien zelfs weken, op de lange baan schuift. Dat kan een complex voornemen zijn, zoals een taal leren, maar ook een onaangenaam klusje zoals de belastingaangifte, een afrekening, een e-mail beantwoorden, enzovoort.



Vervolgens zet je drie minuten alles op alles om de taak te volbrengen. Drie minuten en niet langer. Wat dan gebeurt, is niet echt een verrassing. Na drie minuten ben je al zo in je opgave opgegaan, dat je ze ook zal willen beëindigen. Ons brein laat namelijk niet graag toe dat we iets waaraan we zijn begonnen niet beëindigen. Dat mechanisme wordt in verband gebracht met het Zeigarnik-effect, naar de Russische psychologe Bluma Zeigarnik, dat verwijst naar het feit dat we onafgemaakte of onderbroken taken beter onthouden dan voltooide taken. Een afgesloten taak kan terug uit je brein verdwijnen en kan weer plaats maken voor nieuwe ideeën.



Deze drie-minuten-techniek is een van de meest effectieve en eenvoudige oefeningen tegen uitstelgedrag.