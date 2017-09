Met de tips van deze vliegpsycholoog raak jij van je vliegangst af

Door: AV

Niets is zo eng als die plotse dalingen die vliegtuigen maken, of wanneer er weer een of ander geluidje in de cabine klinkt dat je nog niet hoorde. Vliegangst is een hardnekkig probleem en het zorgt voor heel wat onnodige stress. Met deze tips van piloot en psycholoog Bert Busscher van KLM raak jij in no time van je vliegangst af.