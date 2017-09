Waarom je beter in de herfst met goede voornemens start

Door: ND

Hoezo, 1 januari is het perfecte moment om jouw goede voornemens in de praktijk om te zetten? Vergeet die theorie. September, aan het begin van de herfst, lijkt een veel beter moment om die vooropgestelde doelen eindelijk aan te pakken. En laat die herfst nu net toevallig vandaag gestart zijn.

Ontspannen sfeer Als het even goed zit, ben je om te beginnen in september meer ontspannen dan in januari. De zomervakantie heeft deugd gedaan en dat effect blijft nog een tijdje doorwerken. Wie aan januari denkt, heeft de stress van kerstfeesten, cadeaus, Nieuwjaar vieren en blokkende studenten of eindejaarsrapporten nog vers in het geheugen. Een minder vruchtbare bodem om goede voornemens op te bouwen, als je eigen energiepeil al te wensen overlaat. Donkere winterdagen doen daar geen goed aan. In september daarentegen profiteer je nog van wat energie die je kreeg door de zomervakantie, aangevuld met wat laatste zonnestralen uit een mooie nazomer of beginnende herfst.

Nieuwe start September betekent voor velen hoe dan ook een nieuwe start. Kinderen gaan terug naar school, hobby's worden weer opgepikt en er komt weer meer routine in je dagdagelijkse patroon. Een ideale setting om jezelf nieuwe gewoonten aan te leren. Geef jezelf eerst even de tijd om in de nieuwe veranderingen van het (school)jaar in te komen, en stel dan in alle rust een lijstje met goede voornemens samen. 21 september is dus nog lang niet te laat om in actie te komen.