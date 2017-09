Het lijkt een doodgewone fotoshoot van een koppel, dit is de reden waarom het viraal gaat

Door: redactie

20/09/17 - 10u00 Bron: Huffington Post

© Facebook @Wolf & Rose Photography.

Toen Stephanie en Arryn uit de kleren gingen voor een fotoshoot, hadden ze nooit kunnen denken dat die beelden ondertussen duizenden en duizenden mensen zouden bereiken op sociale media. "Ik lijk zo verliefd en vol zelfvertrouwen. Iedereen zou zichzelf op die manier moeten kunnen zien."

Op 13 september postte 'Wolf & Rose Photography' een reeks foto's op Facebook van een shoot die ze hadden gedaan met Stephanie en Arryn, een jong koppel uit Texas. De foto's vonden meteen heel veel bijval op het web, met nu al meer dan 50.000 likes en maar liefst 80.000 shares.



Een Facebookgebruiker schreef eronder: "Normaal gezien haat ik dit soort foto's, maar deze reeks is anders. Ze lijkt bescheiden, zelfs topless, en de foto's schreeuwen ook niet 'kijk, ik ben een volle vrouw', nee ze schreeuwen: 'Ik ben een vrouw die verliefd is op haar man."'

Voor Stephanie zelf, betekende de fotoshoot een boost voor haar zelfvertrouwen. "Ik heb me eerlijk gezegd nog nooit zo aantrekkelijk gevoeld," aldus Stephanie aan Huffington Post. "Ik was zo zenuwachtig om het eindresultaat te zien, omdat ik niet wist wat ik moest verwachten. Toen ik het album zag, was ik in shock. Ik lijk zo verliefd en vol zelfvertrouwen. Iedereen zou zichzelf op die manier moeten kunnen zien. Het voelt bevrijdend."



De shoot gaf Stephanie, die sinds februari verloofd is met Arryn, ook de mogelijkheid om een belangrijke boodschap te verspreiden. "Ik weet nog dat ik op de middelbare school in de spiegel keek, en mezelf afvroeg of ik er zo wel hoorde uit te zien. Ondertussen heb ik mijn lichaam omarmd, en duw ik mezelf net uit mijn comfortzone door kleren te dragen die volgens de maatschappij alleen weggelegd zijn voor magere vrouwen. Denk bijvoorbeeld aan shortjes, korte topjes en spannende hemden. Dan loop ik glimlachend rond met mijn hoofd en schouders rechtop en toon ik dat ik niet beschaamd ben over mijn lichaam," vertelt ze aan Huffington Post.

Stephanie geeft daarnaast ook toe dat de onvoorwaardelijke steun en liefde van haar verloofde geholpen heeft in de manier waarop ze naar haar eigen lichaam kijkt. "Doorheen de jaren is er nooit een moment geweest dat hij me onzeker liet voelen over mijn lichaam. Het maakt voor hem niet uit als ik mijn haar een week niet gewassen heb of mijn benen een maand niet geschoren heb. Hij ziet me graag voor wie ik ben en hij heeft me altijd gezegd dat het hem niet uitmaakt hoe ik eruit zie, dat hij me altijd mooi zal vinden."