Waarom de één gruwelt van horrorfilms en de ander er net dol op is

13/09/17 - 11u34 Bron: The Huffington Post

Voor de horrorliefhebbers is "It" te bewonderen in de bioscoopzalen, en met Halloween in het verschiet zullen er nog meer enge films volgen. Ben jij dol op een avondje griezelen of krijgen ze jou met geen stokken die zaal in? Dat heeft niet alleen te maken met persoonlijke voorkeur, maar ook met hoe jij psychologisch reageert op enge beelden, zo blijkt.

Andere manier van stresservaring Wie graag teruggrijpt naar films die je hartslag de hoogte in jagen, reageert anders op stress, zo argumenteert sociologe Margee Kerr. Zij schreef een boek over angst onder de noemer Scream: Chilling Adventures in the Science of Fear. "Spannende films brengen een fysieke reactie teweeg in ons lichaam. Onze hartslag gaat de hoogte in en je krijgt een energieboost. Wie kickt op dit soort energie, kan hetzelfde gevoel krijgen bij een horrorfilm als na een intense yogaklas. Anderen krijgen dan weer eerder paniekaanvallen, omdat ze het gevoel hebben de controle te verliezen over wat hun lichaam doet." Lees ook Waarom die irritante collega goed voor je brein kan zijn

Hoogsensitief Mensen die kampen met hoogsensitiviteit zijn extreem gevoelig aan prikkels uit hun omgeving. Zij kunnen daardoor heviger reageren op schokkende beelden uit horrorfilms. De psychologische reactie op spannende films is een stuk intenser, aldus experts op vlak van hoogsensitiviteit.

De invloed van je kindertijd Veel heeft ook te maken met wat je in je kindertijd doormaakte, aldus Kerr. Heb je positieve ervaringen gehad met spannende momenten - wat wetenschappers "leuk eng" noemen - dan hebben die niet tot echte angst geleid. Je bekijkt spannende activiteiten daardoor meteen door een ander soort bril en je beleeft er plezier aan. Heb je echter al op te jonge leeftijd een heel enge film gezien of in een rollercoaster gezeten voor je daar klaar voor was, dan kan dat in je latere leven impact hebben op hoe je er tegenover staat, volgens de sociologe.