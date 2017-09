Getest: een antistresspil, werkt dat echt?

KM

10/09/17 - 18u00 Bron: HLN

Steeds meer Belgen krijgen te maken met psychische en fysieke klachten door stress. Een pilletje dat helpt tegen stress, klinkt dan ook voor heel wat mensen ongetwijfeld als muziek in de oren. En daar spelen fabrikanten van voedingssupplementen dan ook op in.

Zo heeft Pure Encapsulations de pil Anti-Stress op de markt gebracht, een voedingsupplement op basis van verschillende vitamines en mineralen dat zou bijdragen tot een normaal geestelijk prestatievermogen, beschermen tegen oxidatieve stress, helpen tegen vermoeidheid en instaan voor een normaal energieleverend metabolisme. Klinkt allemaal veelbelovend, maar helaas is het niet zo simpel. Met één pilletje van dit voedingssupplement doe je niet instant je stressniveau dalen. En als je de hele pot leeg hebt genomen (na een maand), betekent dit niet dat je voortaan stressvrij door het leven gaat.



Wel hebben bepaalde micronutriënten (mineralen, vitaminen en sporenelementen) ondersteunende functies voor ons lichaam. Zo wordt magnesium, dat ook in de Pure-tabletten zit, het antistressmineraal genoemd omdat het onder meer voor de ontspanning van de spieren en een goede energiestofwisseling zorgt. Ook de vitamines uit de B-groep zijn gekend voor hun stressreducerend effect. Onzin is het dus niet allemaal, maar fabrikant Pure Encapsulations geeft zelf aan dat om geest en lichaam weer in balans te krijgen voldoendelichaamsbeweging een must is én dat een voedingssupplement geen vervanging is van een gezonde levensstijl. Een antistress-pil kan wat tekorten aanvullen, maar de oorzaak van de stress dus zeker niet wegnemen of voorgoed van de baan vegen.





Anti-Stress van PureEncapsulations: € 29,90 (60 capsules). www.purecaps.be