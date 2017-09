"Hé schatje": wat als mannen net als vrouwen werden nageroepen?

Door:

6/09/17 - 12u57 Bron: Charliemag Door: Sophie Vereycken 6/09/17 - 12u57 Bron: Charliemag

© Photo by Peter Miranda on Unsplash.

video Van schunnige opmerkingen tot zelfs ronduit betast worden: als vrouw moet je heel wat kunnen verdragen als je het aandurft alleen over straat te wandelen. En toch wordt meer dan eens geopperd dat vrouwen wel wat kunnen overdrijven. Of ze had maar geen kort rokje moeten aantrekken. Of strakke sportkleding. Maar wat als mannen diezelfde verhalen vertellen, vroegen ze zich op de redactie van Charlie af?

In de video zien we George Adindu, Michael Van Peel, Faisal Chatar en Rik Van Geel. Zij delen de getuigenissen van de Charlie redactrices alsof het die van hun zijn. "Tuurlijk hoor ik wel vaker zo'n verhalen, maar als je het dan zelf moet uitspreken, komt dat wel binnen," vertelt DJ Faisal Chatar over zijn ervaring. "Uit een mannenmond klinkt dat plots heel raar. Ik vind het vooral maf dat vrouwen echt zo hard moeten nadenken over hun doen en laten. Ik moet nooit nadenken over of ik iemand al dan niet ga inhalen op straat."



Kijk en oordeel vooral zelf. Lees ook We zijn ongeruster voor een ander dan voor onszelf

Breng jij je kinderen met de auto naar school? Dan ben je alvast niet de enige

"Blijf als vrouw thuis na middernacht als je niet verkracht of vermoord wil worden"