Lien Van de Kelder: "Wie is er nu bang van een kind op zoek naar een toekomst?"

Oorlog, geweld, wanhoop. Elk jaar opnieuw drijven ze talloze vluchtelingen ertoe om immense afstanden af te leggen, op zoek naar een veilige thuis en toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Daarom daagt Vluchtelingenwerk Vlaanderen iedereen uit om op 24 september in hun voetsporen te treden. Met de Refugee Walk van 40 kilometer willen ze geld inzamelen voor mensen op de vlucht. Eén van de dappere stappers is Lien Van de Kelder.

Het raakt mij om te zien hoeveel haat er is ten opzichte van vluchtelingen. Lien Van de Kelder

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is geen vreemde voor Lien. "Als advocaat deed ik wel vaker beroep op hun juridische dienst. Zij kunnen je informatie verschaffen die als Belgische advocaat anders erg moeilijk te krijgen is, over Syrische vluchtelingenkampen, over de situatie van bepaalde minderheidsgroepen ter plaatse, maar ook tot waar de rebellen al zijn gevorderd bijvoorbeeld. Die actuele informatie is al in veel gevallen cruciaal gebleken."



Maar ook privé kon Lien al aankloppen bij de organisatie. Sinds december 2015 is ze namelijk voogd van een Syrisch meisje. De opvangprocedure voor kinderen kan alleen starten als er een ouder of voogd aanwezig is. Kinderen die moederziel alleen aankomen, zijn dus eigenlijk hulpeloos. "Ik was al eens spullen gaan brengen naar een vluchtelingenopvang in Brussel, maar ik wou meer doen," vertelt Lien. "Wie voogd wordt, doet quasi alle dingen die een normale ouder doet, maar dan zonder de dagdagelijkse zorgtaken. Dat maakt het ook goed te combineren met je eigen gezinsagenda."