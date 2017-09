Laat die geeuw maar komen: het onderdrukken maakt het net erger

TK

3/09/17

Op zondag mag je naar hartelust geeuwen, maar als je morgen weer op kantoor zit, is dat een stuk gênanter. Toch heeft het geen zin om die geeuwreflex te onderdrukken. Onderzoek heeft uitgewezen dat dat de zaak alleen maar erger maakt.

Je kent het wel: de collega naast je begint te gapen, en voor je het weet voel jij ook een grote geeuw opkomen. Geeuwen is letterlijk besmettelijk: onderzoek heeft uitgewezen dat 60 tot 70 procent van de mensen begint te gapen als ze iemand anders hetzelfde zien doen.



Een nieuwe studie in het tijdschrift Current Biology bekeek het fenomeen nu in detail. Ze stelden vast dat het niets te maken heeft met hoeveel sympathie je voelt voor de persoon in kwestie, zoals eerder gedacht. Het blijkt samen te hangen met hoe actief bepaalde delen van je brein zijn.



Motorische schors

De wetenschappers gingen met elektroden na welke hersengebieden de actiefste zenuwen hadden, en focusten daarbij op de motorische schors: het gebied waar bewegingen geprogrammeerd en uitgevoerd worden. De proefpersonen kregen vervolgens beelden te zien van geeuwende mensen. De helft van hen kreeg de opdracht om hun geeuwreflex te onderdrukken, de anderen mochten gewoon hun gang gaan.



Wat bleek: mensen met snelle zenuwsignalen in de motorische cortex, hebben sneller de neiging om het geeuwen te gaan kopiëren. Daarnaast bleek ook dat het geen zin heeft om die reflex te onderdrukken, integendeel. Hoe meer je probeert niet te gapen, hoe meer je effectief gaapt. Kortom: geeuwen is menselijk, en niets om je over te schamen. Zeg je baas maar dat wij het gezegd hebben.