Waarom ook volwassenen nog steeds last hebben van terug-naar-school-stress

2/09/17 - 13u32 Bron: Huffington Post Door: Sophie Vereycken 2/09/17 - 13u32 Bron: Huffington Post

© thinkstock.

Gisteren was eigenlijk nog maar een proevertje. Maandag begint het echte werk en rinkelt de schoolbel definitief. Maar niet alleen kinderen sidderen en beven bij de eerste schooldag, ook heel wat volwassenen ervaren nog steeds terug-naar-school-stress.

Overspoeld door herinneringen "Om het even welke omgeving waar we meer dan 8 uur per dag doorbrengen, zal een rol spelen in wie we zijn, hoe we denken en hoe we ons voelen," legt hij meer in detail uit. "Zeker als dat in je jeugdjaren valt. Het is dan ook niet meer dan logisch dat die herinneringen ons plots weer overspoelen wanneer een nieuw schooljaar begint. Die herinneringen, goede of slechte, kunnen ons dan in een bepaalde emotionele toestand brengen. Voor sommigen is dat stress, voor anderen nostalgie, een beetje paniek of gewoon heel veel enthousiasme."

Zomer versus winter Maar ook de periode zelf speelt een rol, verduidelijkt Klapow. "De overgang van de zomer naar de herfst is voor velen an sich al een spannende periode. In de zomer draait alles rond nostalgie, we denken terug aan de tijd waarin we zorgeloos vakantie hadden. Het nieuwe schooljaar is voor velen het startsein om terug aan het werk te gaan. Dat impliceert dat de tijd ons inhaalt. Kinderen worden ouder, het leven gaat weer door."



Vooral ouders zijn gevoelig voor het befaamde terug-naar-school-syndroom. "Kinderen zijn vaak een spiegel van onze eigen jeugdherinneringen," vertelt Klapow. "Als je dan zelf een kind hebt dat naar school gaat, word je heen en weer geslingerd tussen je rol als ouder en de ervaringen van je kind langs de ene kant, en je eigen herinneringen en emoties langs de andere kant."