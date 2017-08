Studie: intelligente mensen vloeken meer

Door: redactie

27/08/17 - 04u12 Bron: Daily Mail

© Thinkstock.

Volgens een studie van de Universiteit van Rochester in de Verenigde staten zouden intelligente mensen vaker vloeken - en vaker naakt rondlopen in huis. De studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift Personality and Indiviual Differences, toonde ook dat extraverte mensen sneller een vuile mop vertellen en servicegerichte mensen vaker onder de douche zingen.