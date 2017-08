Shopaholics, opgelet: touchscreens zorgen voor meer impulsaankopen

Door: ND

26/08/17 - 11u46 Bron: The Cut

© thinkstock.

Zin om wat online te shoppen? Dan neem je er best even je computer bij. Wie virtueel winkelt via een touchscreen, is meer geneigd om impulsaankopen te doen, blijkt uit een nieuwe studie van de universiteit van British Columbia.

Niet uit je luie zetel moeten komen, geen ellenlange rijen aan de paskamers en ook niet geduldig afwachten tot het jouw beurt is aan de kassa: over de voordelen van online shoppen kunnen we je vast niets nieuws meer vertellen. Datzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de nadelen en risico's, namelijk te veel geld uitgeven of impulsief dingen kopen die je uiteindelijk niet gebruikt.



Nutteloze hebbedingen

Doe jij regelmatig zo'n impulsaankopen? Dan doe je er goed aan om je bewust even neer te zetten achter de computer voor je gaat shoppen, in plaats van al swipend dat virtuele winkelmandje vol te laden. Een experiment van de universiteit van British Columbia bij een kleine groep van 99 proefpersonen wijst uit dat we makkelijker impulsaankopen doen als we gebruikmaken van een touchscreen. We kiezen dan sneller voor extra verwennerijtjes die we niet echt nodig hebben, en nemen minder snel weloverwogen, rationele beslissingen.