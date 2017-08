Heb jij last van de "augustusblues"? Zo hou je dat zomergevoel langer vast

Door: ND

Ontkennen heeft geen zin: de zomervakantie loopt stilaan op zijn einde en binnenkort zwaaien de schoolpoorten weer open. Net zoals de zondagavondblues, kampen er ook wel eens mensen met de "augustusblues". Last van een neerslachtig gevoel? Zo hou je dat zomergevoel wat langer vast.

Een beetje onrustig aan het worden sinds de dagen van augustus uit twee cijfers bestaan? Je bent niet alleen. Humeurschommelingen door seizoenswisselingen komen wel vaker voor. Alleen zien we ze frequenter bij de overgang naar de herfst of winter, omdat een vermindering van daglicht op ons gemoed inspeelt. Een maand lang zondagavondblues Toch kan je ook aan het einde van de zomermaand augustus last krijgen van een neerslachtig gevoel. "Je kan het vergelijken met een zondagavondblues, maar dan eentje die een maand lang duurt," legt psychiater Stephen Ferrando van Westchester Medical Center uit aan New York Mag. Je voelt een lichte paniek opkomen omdat de zomer op zijn einde loopt, en je er mogelijk niet het maximale hebt uitgehaald. Op weinig seizoenen rust zoveel druk als de zomer om er het beste van te maken. Als die mogelijkheid dan stilaan uit onze vingers begint te glippen dorodat het einde van de maand nadert, worden we onrustig of zelfs neerslachtig.

Verleng het zomergevoel

Ook last van de augustusblues? Vergeet niet dat die zomervakantie nog meer dan een week duurt. Plan alsnog die barbecue met vrienden, trek de natuur in voor een dagtocht dit weekend of maak een fotoboek van je reis om dat zomergevoel langer vast te houden. Goesting Magazine trakteert op een hele hoop leuke tips om nog even optimaal van de zomer te genieten. Maak daarnaast ook al leuke plannen voor september en oktober zodat je iets hebt om naar uit te kijken, zoals een weekendje weg, een leuk festival of een etentje. Nog steeds een beetje down? Het goede aan de zomer is dat hij elk jaar gewoon vrolijk opnieuw terugkomt. Jawel, er bestaan nog zekerheden in het leven.