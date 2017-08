Terug van vakantie? Pas op voor een burn-out

Door: Jelle Boonstra

20/08/17

© thinkstock.

Ziezo, terug van vakantie. Alles was fijn, veel zon en de zee was oké. De was in de machine, nog een dag of wat uitbuiken. En dan gaan we er weer vol tegenaan. Of toch beter niet? Nederlands arbeidspsycholoog Arno Zijderveld waarschuwt ons om net na vakantierust niet in een burn-out terecht te komen, die je maanden thuis houdt.

Leven valt extra tegen Zeker mensen die het voor hun vakantie al moeilijk hadden, hebben het vaak zwaar bij de terugkomst. "Als je al op je tandvlees loopt op het moment dat je vakantie neemt, valt het extra tegen als je weer naar je werk gaat en ziet dat er niks veranderd is. Dat frustreert zeer," vertelt Zijderveld aan AD. "Eén op de zeven werknemers knapt af door de zomerdip - geen toeval, als je terugkeert vanuit een volledige rust is de situatie extra confronterend en de versnelling nauwelijks te maken."



"Daarom moet de werkgever er ook iets mee doen. Mede uit eigenbelang. Vroeger zat een afgebrande werknemer 120 dagen thuis, nu gemiddeld al 240 dagen. Voor de chef is het dus belangrijk om de signalen te herkennen en te zorgen voor meer werkplezier. Als er niets verandert keren de stress en de kans op een burn-out namelijk snel terug."

Beter relativeren Eén op de zeven krijgt na zijn vakantie een burn-out, maar die andere zes dus niet. Wat doen zij dan beter? "Misschien hadden ze een betere vakantie! Of wat waarschijnlijker is - zijn ze weerbaarder, doordat ze beter kunnen relativeren."



"Eén van de redenen voor een burn-out is dat mensen hun verwachtingen te hoog stellen; ze hebben hoge verwachtingen van zichzelf en van hun baan en misschien zelfs wel van hun vakantie. Dan valt alles tegen. Vaak zijn ze trouwens al lang overbelast, soms ligt de oorzaak ook thuis: relatie, schulden, mantelzorg."